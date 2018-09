1300 Soldaten üben ABC-Abwehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lohheide (dpa/lni) - Eine Übung von ABC-Abwehrtruppen mit rund 1300 Soldaten aus 14 Nationen läuft derzeit auch auf dem Truppenübungsplatz Bergen. Am Donnerstag ging es bei einem Pressetermin um die Folgen eines Angriffs auf eine Chemiefabrik. Nach Angaben der Bundeswehr ist die am 14. September auch in Tschechien, Italien und der Slowakei begonnene "Coronat Mask" die größte ABC-Abwehrübung, die es bislang in der NATO oder der EU gegeben hat. Trainiert wird der Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Gefährdungen. Beteiligt sind auch 400 Soldaten aus Höxter. Koordiniert wird die Übung vom ABC-Abwehrkommando der Bundeswehr im baden-württembergischen Bruchsal. Dort soll sie am 27. September auch enden.