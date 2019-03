Tag der Bundeswehr findet im Norden in Jagel statt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kropp (dpa/lno) - Tornados, Hubschrauber, Transportmaschinen und Panzer: Der Fliegerhorst Jagel ist der nördlichste Standort, der beim diesjährigen Tag der Bundeswehr am 15. Juni seine Tore öffnet. Rund 40 000 Besucher werden dazu in Jagel erwartet, wie der Projektleiter, Major Mika Masuhr, am Freitag in Kropp sagte. Neben dem in Jagel stationierten Geschwader werden auch Luftfahrzeuge von Nato-Partnern wie Tschechien, Ungarn, den USA und Italien sowie Fahrzeuge wie Panzer anderer Bundeswehrverbände auf dem Gelände zu sehen sein. Bundesweit erhalten Besucher an 14 Standorten einen Einblick in die Bundeswehr und können sich unter anderem über die Aufgaben der Soldaten und zivilen Mitarbeiter, die Technik und Möglichkeiten der Ausbildung informieren.