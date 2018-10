Justizministerium: im Fall Jenny Böken nicht zuständig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Eltern der vor zehn Jahren ums Leben gekommenen "Gorch Fock"-Kadettin Jenny Böken haben sich vergeblich an Schleswig-Holsteins Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) gewandt. Der Antrag, eine andere Staatsanwaltschaft als die Staatsanwaltschaft Kiel mit der Prüfung einer Wiederaufnahme der 2009 eingestellten Ermittlungen zu beauftragen, falle nicht in den Kompetenzbereich des Ministeriums, hieß es am Dienstag in Kiel in einer Pressemitteilung. Dies stünde gemäß Gerichtsverfassungsgesetz dem Generalstaatsanwalt in Schleswig zu. Diesem sei das Schreiben des Anwalts der Eltern zugeleitet worden. Der Anwalt hatte der Staatsanwaltschaft Kiel fehlende Unvoreingenommenheit vorgeworfen. Die Eltern hoffen auf eine Wiederaufnahme der Ermittlungen wegen einer neuen eidesstattlichen Aussage eines früheren Kadetten.