Günther: Bundeswehr wird nun Chefsache

Windhuk/Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat den überraschenden Wechsel von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer an die Spitze des Verteidigungsministeriums begrüßt. Damit werde die Bundeswehr zur Chefsache, erklärte Günther am Mittwoch als Landesvorsitzender der Nord-CDU. "Gerne hätte ich ihr heute als Vertreter des Bundespräsidenten selbst die Ernennungsurkunde übergeben."

Aus Namibia gehe das aber leider nicht. Günther weilt als Bundesratspräsident in dem südwestafrikanischen Staat. Kramp-Karrenbauer sollte nach dem Rücktritt von Ursula von der Leyen (CDU) noch am Mittwoch zur Verteidigungsministerin ernannt werden. Von der Leyen war am Dienstag zur Präsidentin der EU-Kommission gewählt worden.