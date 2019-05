"Gorch Fock"-Schwesterschiff lädt Besucher zum "Open Ship"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa) - Das US-Schwesterschiff des deutschen Segelschulschiffs "Gorch Fock" ist derzeit in Kiel zu Gast. Noch bis Dienstag liegt die "Eagle" der US-Küstenwache im Kieler Marinestützpunkt auf dem angestammten Platz der "Gorch Fock", deren Zukunft wegen der Kostenexplosion bei ihrer Sanierung infrage steht. Am Sonntag nutzten zahlreiche Interessierte die Möglichkeit, das amerikanische Schiff bei einem "Open Ship" zu betreten.

Das Segelschiff machte erstmals seit 1972 wieder in Kiel fest. Auch am Montagnachmittag (12.00 bis 16.00 Uhr) will die Besatzung Interessierten die Gelegenheit geben, an Bord zu gehen. Dienstagfrüh startet die Crew um Kapitän Matthew Meilstrup von dort aus in Richtung Kopenhagen.

Der 90 Meter lange Dreimaster ist 22 Jahre älter als die "Gorch Fock". Die Schiffe sind zwar nicht baugleich, sehen sich aber sehr ähnlich. Die "Eagle" lief 1936 bei Blohm+Voss in Hamburg als "Horst Wessel" vom Stapel und ging nach dem Krieg als Reparationsleistung an die USA. Dort fungiert sie seit 1946 als "Klassenraum auf See" für angehende Offiziere der Küstenwache. Bei Blohm+Voss wurde 1958 auch die "Gorch Fock" gebaut. Das Traditionsschiff der Bundesmarine wird in einem Dock in Bremerhaven saniert.