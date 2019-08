Bundeswehr: Drei Standorte bleiben nun doch erhalten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover/Berlin (dpa/lni) - Drei niedersächsische Standorte der Bundeswehr bleiben entgegen früherer Planungen nun doch vollständig erhalten. Die Theodor-Körner-Kaserne in Lüneburg, die Jägerkaserne in Bückeburg sowie der Flugplatz Diepholz werden ebenso wie acht weitere Liegenschaften bundesweit nicht geschlossen. "Nach fast zweieinhalb Jahrzehnten des Schrumpfens wächst die Bundeswehr wieder", teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen hätten sich geändert. "Darauf haben wir mit den Trendwenden Personal, Material und Finanzen reagiert. Mehr Personal und Material bedeuten auch mehr Bedarf an weiterer Infrastruktur."

Dem ursprünglichen Plan zufolge sollten Teile der Standorte in Diepholz und Lüneburg schon 2018 geschlossen werden, die Kaserne in Bückeburg in diesem Jahr.