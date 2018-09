Verteidigungsministerin besucht Bremerhavener Marinesoldaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven (dpa/lni) - Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) besucht heute Soldatinnen und Soldaten der Marineoperationsschule in Bremerhaven. Die Ministerin kommt mit ihnen zu einem 45-minütigen Gespräch hinter geschlossenen Türen zusammen, wie die Marine mitteilte. Außerdem lässt sie sich praktische Übungen wie "Überleben auf See" vorführen. An der Marineoperationsschule können Soldaten ihre militärische Grundausbildung absolvieren, zudem werden Lehrgänge für Fachpersonal in maritimen Hauptquartieren angeboten. So können im Taktikzentrum Einsatzplanungen und die Führung von Schiffen und Verbänden geübt werden. Jährlich besuchen 4000 Soldaten die Schule, um sich aus- und weiterbilden zu lassen.

Die Marineoperationsschule ist für Ministerin von der Leyen ihre achte von insgesamt zehn Stationen auf ihrer Sommerreise. Am selben Tag wird sie noch zur Marinetechnikschule nach Parow und zum Marinekommando nach Rostock weiterreisen.