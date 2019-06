Streit vor Gläubigerversammlung bei "Gorch Fock"-Sanierung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordenham (dpa) - Die Gläubiger der insolventen "Gorch Fock"-Werft kommen am Montag in Nordenham zu ihrer ersten Versammlung zusammen. Im Mittelpunkt stehe, dass der Geschäftsbetrieb der Elsflether Werft fortgeführt werden kann, sagte der Hamburger Rechtsanwalt Per Hendrik Heerma am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Er kontrolliert als Sachverwalter die Geschäfte der insolventen Werft, die seit 2015 als Generalunternehmer das Segelschulschiff der Bundesmarine saniert.

Überlagert wird die Versammlung aber vom Streit zwischen einem der wichtigsten Subunternehmer und der Marine. Die "Gorch Fock" liegt auf der Bredo-Werft in Bremerhaven im Dock und soll eigentlich am kommenden Freitag (21.6.) wieder zu Wasser gelassen werden. Die Bredo-Werft will aber die Bark als Pfand behalten, wenn der Bund nicht Rechnungen von 4,3 Millionen Euro begleicht.

Bei der Sanierung des Traditionsseglers sind die Kosten aus dem Ruder gelaufen. Statt geplant zehn Millionen Euro sind bereits mehr als 70 Millionen Euro ausgegeben worden. Gerechnet wird mit Gesamtkosten von 135 Millionen Euro. Erschwerend kommt hinzu, dass die frühere Führung der Elsflether Werft Millionen Euro in Nebengeschäfte gesteckt hat, die nun bei der Bezahlung von Zulieferern fehlen.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, Vertragspartner der Bredo-Werft sei die Elsflether Werft und nicht der Bund. Bredo müsse seine Forderungen an die Elsflether Werft richten. "Wir gehen davon aus, dass die Ausdockung am Freitag erfolgen wird", sagte er. Der Bund werde sämtliche eigenen Rechte wahren. Auch ein Sprecher der Elsflether Werft sagte: "Wir wollen am 21. Juni ausdocken."