Defekt behoben: Bundeswehr-Soldaten fliegen nach Litauen

Leipzig (dpa) - Nach einem technischen Defekt an einem Flugzeug sind Soldaten der Bundeswehr am Sonntag mit einem Tag Verspätung nach Litauen aufgebrochen. Sie hätten eigentlich schon am Samstag von Thüringen in den Baltikumsstaat verlegt werden sollen. Wie ein Sprecher der Luftwaffe der Deutschen Presse-Agentur sagte, konnte der Airbus A310 der Flugbereitschaft am Sonntag zunächst ohne technische Probleme von Köln nach Leipzig fliegen, dort startete er um 11.25 Uhr Richtung Kaunas.

Am Samstag hatte das nicht geklappt, weil es nach Angaben eines Sprechers bereits in Köln einen Defekt an einem Triebwerk des Truppentransporters gegeben hatte. Laut MDR Thüringen gehören die Soldaten zum Panzergrenadierbataillon 391 aus Bad Salzungen. Sie sollen ab August einen Großteil eine multinationalen Bataillons der Nato in Litauen stellen.

Die Flugbereitschaft der Bundeswehr war zuletzt immer wieder in den Schlagzeilen, vor allem weil Politiker aufgrund von Pannen auf Auslandsreisen festsaßen oder nicht zu Reisen starten konnten.