Steuerbetrug: Schäfer für Telekommunikationsüberwachung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen macht sich für mehr Verfolgungsdruck im Kampf gegen massive Steuersünder stark. "Kriminelle, die den Staat abzocken, muss der Staat überwachen dürfen", forderte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden. In besonders schweren Fällen von Steuerhinterziehung sollten die Fahnder daher auch die Mittel der Telekommunikationsüberwachung einsetzen dürfen. Aus diesem Grund sollte die Strafprozessordnung um diesen Punkt erweitert werden.

Hessen werde sich im Bundesratsfinanzausschuss dafür einsetzen, den jüngst vom Bundeskabinett beschlossenen Entwurf eines Gesetzes gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch entsprechend zu ergänzen, kündigte Schäfer an. Der Bund will bei dem Vorhaben etwa die beim Zoll angesiedelte Finanzkontrolle Schwarzarbeit stärken.

Derzeit ist eine Telekommunikationsüberwachung nach Angaben des Ministers nur in Fällen der bandenmäßig durchgeführten Umsatz- oder Verbrauchsteuerhinterziehung zulässig. Künftig sollte dies auch in anderen Fällen der besonders schweren Steuerhinterziehung möglich sein, sagte Schäfer. Immerhin gehe es bei schwerer Steuerhinterziehung um Milliardenbeträge.