Einnahmen des Landes steigen - doch nicht mehr so stark

Schwerin (dpa/mv) - Die Einnahmen des Landes steigen weiter - aber nicht mehr so schnell. Nach der jüngsten Steuerschätzung kann Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr mit 6,43 Milliarden Euro Einnahmen rechnen - 107,7 Millionen Euro mehr als im Mai vorhergesagt worden war. Das teilte das Finanzministerium am Freitag in Schwerin mit. Nächstes Jahr sollen die Einnahmen auf 6,44 Milliarden steigen - ein Plus von nur noch 57 Millionen Euro im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung.

Bei den Kommunen werde sich die Einnahme-Entwicklung deutlich positiver entwickeln, hieß es. Genaue Berechnungen dazu sollen nächste Woche vorliegen. Auf Basis der Prognosen werden die Ausgabenpläne und Projekte von Land und Kommunen erarbeitet.

Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) sagte: "Auch wenn die Steuerschätzung deutlich an Dynamik verliert, kann das Land in diesem Jahr erneut mit steigenden Steuereinnahmen rechnen." Allerdings sei die Steuerschätzung ein Warnsignal. Es mehrten sich die Anzeichen, dass die Konjunktur merklich an Fahrt verliere.