Verein stellt Liste der Steuersünden in Bayern vor

Nürnberg/München (dpa/lby) - Der Bund der Steuerzahler in Bayern stellt heute in Nürnberg und München sein Schwarzbuch der Steuerverschwendung vor. Der Verein will darin auf die aus seiner Sicht zehn größten Steuersünden der öffentlichen Hand im Freistaat aufmerksam machen. Im vergangenen Jahr hatte der Steuerzahlerbund etwa die millionenschwere Behördenverlagerung des Gesundheitsministeriums von München nach Nürnberg kritisiert. Auch die Mexiko-Reise einiger Mitglieder des Wirtschaftsausschusses im bayerischen Landtag vom November 2016 kam bei dem Verband nicht gut an.