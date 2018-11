Steuerzahlerbund kritisiert Millionen-Verschwendungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg/München (dpa/lby) - Der Bund der Steuerzahler in Bayern hat die Verschwendung von Millionen Euro Steuergeldern angeprangert. In seinem Schwarzbuch 2018 monierte der Verband am Dienstag etwa eine geplante Rad- und Fußwegbrücke am Münchner Hauptbahnhof, bei der die Baukosten von 18 auf 26 Millionen Euro gestiegen sind. Die Zeche zahle der Steuerzahler, kritisierte der Verband.

Der Steuerzahlerbund verwies auch auf eine Behördenpanne in Augsburg, die die Stadt hätte Millionen Euro kosten können. Hintergrund war ein verspäteter Zuschussantrag für nicht-städtische Kitas durch das Jugendamt im vergangenen Sommer. Erst eine Gesetzesänderung des bayerischen Landtags hatte Augsburg vor der Rückzahlung eines Zuschusses von mehr als 28 Millionen Euro bewahrt.