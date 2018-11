Angehende Steuerberater bekommen mehr Lehrgeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Auszubildenden in der Steuerberatung in Rheinland-Pfalz bekommen mit Beginn des kommenden Jahres mehr Geld. Die Ausbildungsvergütung für die 839 angehenden Steuerberater im Land steigt nach Angaben der Steuerberaterkammer um jeweils 50 Euro - im ersten Lehrjahr auf dann 800, im zweiten auf 900 Euro und im dritten Lehrjahr auf 1000 Euro. Insgesamt zählt die Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz 3766 Mitglieder.

Mit der für alle bindenden Empfehlung für eine höhere Ausbildungsvergütung will die Kammer "den steigenden Anforderungen des Berufes gerecht werden". Das Tätigkeitsfeld der steuerberatenden Berufe werde immer komplexer, was auch bereits die Auszubildenden zu spüren bekämen. Die zunehmende Internationalisierung des Steuerrechts erfordere viel spezialisiertes Fachwissen. Auch mit der Digitalisierung seien die Anforderungen an die Fachkräfte merklich gestiegen.

"Dies soll künftig besser entlohnt werden", erklärte Kammerpräsident Edgar Wilk. Auch in den steuerberatenden Berufen sei ein Mangel an interessiertem Nachwuchs spürbar. "Nur mit qualifizierten und motivierten Nachwuchskräften können wir dem Fachkräftemangel in der Branche langfristig entgegenwirken."