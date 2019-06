Kieler Ministerin begrüßt Koalitionseinigung zur Grundsteuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Berlin (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold hat die Einigung der Koalitionsspitzen in Berlin auf eine Reform der Grundsteuer begrüßt. "Es war höchste Zeit, dass Union und SPD sich verständigen", sagte die Grünen-Politikerin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Die Grundsteuer ist für unsere Kommunen zu wichtig, um sie im Machtgezerre in Berlin zu verlieren." Nun müsse man zügig vorankommen. Inhaltlich äußerte Heinold sich noch nicht: "Sobald ein Gesetzentwurf vorliegt, werden wir ihn fachlich prüfen und bewerten", sagte sie. Am frühen Montagmorgen hatte es im Koalitionsausschuss in Berlin einen Kompromiss gegeben, der dem Vernehmen nach auch die vor allem von der CSU verlangte Einführung von Öffnungsklauseln für die Länder vorsieht. Die Länder bekämen damit Spielraum für Gestaltungsmöglichkeiten bei der Grundsteuer.

Die erste Lesung zur Grundsteuerreform soll noch vor der Sommerpause des Bundestages Ende Juni stattfinden. Dann könnte die Gesetzesreform - wie vom Bundesverfassungsgericht verlangt - noch in diesem Jahr in Kraft treten.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) setzte bisher für alle Bundesländer einheitlich auf ein wertabhängiges Modell, bei dem vor allem der Wert des Bodens und die durchschnittliche Miete eine Rolle spielen sollen. Bayern will ein Modell, bei dem sich die Höhe der Abgabe pauschal an der Fläche des Grundstücks orientiert. Das Bundesverfassungsgericht hatte wegen veralteter Bemessungsgrundlagen eine Neuregelung der Grundsteuer bis Ende 2019 verlangt.