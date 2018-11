Schwarzbuch listet Steuerverschwendung der Kommunen auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hameln/Hannover (dpa/lni) - Die drastischsten Fälle von Steuerverschwendung stellt der Bund der Steuerzahler heute in seinem neuen Schwarzbuch vor. Auch in diesem Jahr stießen die Kritiker erneut auf zahlreiche Fälle von Steuerverschwendung in Niedersachsen und Bremen. In ihrem Schwarzbuch "Die öffentliche Verschwendung" listen sie zwölf Fälle aus beiden Bundesländern auf, bei denen Kommunen laut Steuerzahlerbund leichtfertig Geld aus dem Fenster werfen. Sie stehen beispielhaft für fahrlässigen Umgang mit Steuergeldern und teure Planungsfehler.