Finanzministerium: Langsamerer Anstieg der Steuereinnahmen

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Finanzministerium rechnet damit, dass die schwächelnde Konjunktur sich bei der Höhe der Steuereinnahmen bemerkbar machen wird. "Insgesamt gehen wir davon aus, dass die Steuereinnahmen weiter steigen werden, aber langsamer als geplant", sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Das erwartete Wirtschaftswachstum sei in der Prognose der Bundesregierung schon auf 0,5 Prozent reduziert worden, die mittelfristige Finanzplanung des Landes gehe aber noch von einem Wachstum in Höhe von 1,8 Prozent aus.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will am Donnerstag in Berlin die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung verkünden. Regionalisierte Daten wird Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am Montag vorlegen. Die neue Schätzung der Steuerzahlen ist wesentlich für Ausgabenpläne und Projekte von Regierung, Bund und Kommunen.