Thüringen lässt Steuererklärung in Bayern digitalisieren

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Finanzämter bearbeiten künftig nur noch elektronische Steuererklärungen. Die Papiervarianten würden künftig im bayerischen Wunsiedel digitalisiert und dann elektronisch an die zuständigen Finanzämter in Thüringen zurückgeschickt, teilte das Finanzministerium am Freitag in Erfurt mit. Mit dem manuellen Erfassung von etwa 200 000 Steuererklärungen pro Jahr sei dann Schluss, erklärte Finanzministerin Heike Taubert (SPD). Durch das Verfahren würde auch die Fehleranfälligkeit verringert.

Thüringen hatte im vergangenen August für das Scannen von Papiersteuererklärungen eine Kooperation mit Bayern vereinbart.

Mit dem neuen, papierlosen Verfahren sollen an diesem Montag die Finanzämter Gotha und Eisenach starten. Im Juli folgen die Ämter in Altenburg und Pößneck. Im September und Oktober würden dann in Gera, Jena, Suhl, Sonneberg und Ilmenau nur noch elektronische Steuererklärungen bearbeitet, ab September auch in Erfurt, Mühlhausen und Sondershausen.