Ministerin Werner will ermäßigte Tampon-Steuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringen will sich mit einer Bundesratsinitiative dafür einsetzen, die Steuern auf Damen-Hygieneprodukte von 19 auf 7 Prozent zu senken. "Frauen können sich nicht aussuchen, ob sie menstruieren wollen", sagte Thüringens Frauenministerin Heike Werner (Linke) der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem Frauen mit niedrigem Einkommen würden benachteiligt. "Das muss sich künftig ändern", so die Ministerin. "Wir werden hierzu im Bundesrat aktiv." Wann das Anliegen in die Länderkammer gebracht werden soll, steht nach Angaben eines Ministeriumssprechers noch nicht fest.

Auf Hygieneartikel für Frauen, also Tampons, Menstruationstassen und Binden fallen 19 Prozent Mehrwertsteuer an - dabei sollen wichtige Güter des täglichen Bedarfs eigentlich mit dem reduzierten Satz von 7 Prozent besteuert werden. Eine Online-Petition, die eine Steuersenkung fordert, sammelte jüngst über 80 000 Unterschriften. Weil die notwendige Anzahl von Stimmen für eine Beratung im Bundestag bei 50 000 liegt, muss das Anliegen nun im Petitionsausschuss des Bundestags beraten werden.