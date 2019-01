Portal: Finanzämter im Norden deutlich langsamer geworden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Kiel (dpa/lno) - Die Schleswig-Holsteiner müssen im Durchschnitt fast zwei Monate warten, bis das Finanzamt ihre Steuererklärung bearbeitet hat. Mit einem Mittelwert von 57,9 Tagen rutschten die Ämter im Norden im vergangenen Jahr im Ranking der Länder von Platz sieben auf Rang zwölf ab (2017: 52,3). Das geht aus der Auswertung von anonymisierten, über das Internet-Portal "Lohnsteuer-kompakt.de" erstellten Steuererklärungen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach betrug die durchschnittliche Bearbeitungszeit in Deutschland 56,1 Tage.

Am schnellsten waren 2018 die Finanzämter im Saarland mit 48,7 Tagen, gefolgt von denen in Berlin mit 48,9 Tagen. Am Ende rangierten die Ämter in Hessen mit 63,9 Tagen und die in Niedersachsen mit 65,7.

Deutliche Unterschiede gibt es auch innerhalb von Schleswig-Holstein. Kiel und Plön arbeiteten sich mit nunmehr 44,9 und 45,0 Tagen an die Spitze vor, während Elmshorn mit gut 20 Tagen mehr als im Vorjahr und nunmehr 63,4 Tagen auf Platz elf abrutschte. Rendsburg mit einem Plus von 22,5 Tagen und damit zuletzt 66,2 fiel von Rang zwei auf 14. Die langsamsten Finanzämter hatten im vorigen Jahr Ostholstein mit 70,7 Tagen und Flensburg mit 73,2.