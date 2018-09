Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Unter dem Motto "Faszination Sport" will der Landessport Hessen (lsb h) die Gäste der 17. Olympischen Ballnacht am 20. Oktober im altehrwürdigen Kurhaus in Wiesbaden begeistern. "Der Sport verbindet wie die Musik. Die Ballnacht ist ein Familienfest des Sports", sagte lsb h-Präsident Rolf Müller am Mittwoch bei der Programmvorstellung in Wiesbaden. Es sei wieder gelungen, einen facettenreichen Abend vorzubereiten.

Einer der Höhepunkte der Ballnacht ist die Proklamation der hessischen Sportler des Jahres. Bei den Frauen darf sich Leichtathletin Carolin Schäfer, EM-Dritte im Siebenkampf, beste Chancen ausrechnen. Das Rennen bei den Männern scheint offen, während bei den Mannschaften wohl kein Weg am DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt vorbei führt.