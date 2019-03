Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat das Ehrenamt im Sport im Land gewürdigt. "Der gesamte Sport in Mecklenburg-Vorpommern ist nicht möglich ohne den großen, überwiegend ehrenamtlichen Einsatz", sagte Schwesig zur Sportgala des Landessportbundes (LSB) am Samstagabend im Rostocker Hotel "Radisson Blue". "Sie haben sich über viele Jahre, viele Jahrzehnte dem Sport verschrieben und setzen sich in ihrer Freizeit unermüdlich dafür ein."

In den gut 1900 Sportvereinen sind mehr als 27 000 ehrenamtliche Funktionäre aktiv. Dem LSB gehören nach eigenen Angaben über 250 000 Mitglieder an, das entspricht fast 16 Prozent der Bevölkerung. "Sport spielt eine wichtige Rolle für einen guten Zusammenhalt bei uns im Land. Ich danke allen, die sich dafür einsetzen. Sie sind ein großes Vorbild - vor allem für die Jugend", sagte die Ministerpräsidentin.

Schwesig betonte, sie sei stolz auf die in Mecklenburg-Vorpommern beheimateten international erfolgreichen Athleten. "Sie alle sind tolle Botschafterinnen und Botschafter für unser Land."