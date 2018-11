Leipzigs OB Jung: Vermarktungskonzept für Spitzensport

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Oberbürgermeister Burkhard Jung hat ein gemeinsames Vermarktungskonzept für den Spitzensport in Leipzig angeregt. "Ich glaube, es ist dringend geboten, die Vereine, die sich dem Spitzensport verpflichtet fühlen, zusammen an den Tisch holen", sagte Jung am Samstagabend in der Red Bull Arena beim 25. Olympiaball der Stadt. Man sei insbesondere denen verpflichtet, die nicht immer im Scheinwerferlicht stehen würden, sondern eher nur alle vier Jahre bei den Olympischen Spielen, betonte der 60 Jahre alte SPD-Politiker.

Jung sprach sich dafür aus, eine gemeinsame Marketingoffensive und -strategie zu entwickeln, um Athletinnen und Athleten auch in den Zeiträumen zwischen Olympischen Spielen, die im Sommer und Winter jeweils im Vier-Jahres-Rhythmus stattfinden, zu unterstützen. "Und zwar aus einer Hand, ohne, dass es hakt, dass es Reibungen und konkurrierende Vermarktungskonzepte gibt", sagte Jung: "Wir brauchen diesen Spitzensport in unserer Stadt, um Kindern, Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen ein Vorbild zu geben."