Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/thg) - Speerwurf-Europameister Thomas Röhler ist der "Sport-Stipendiat des Jahres" 2018. Der 26-Jährige, der in Jena ein ABM-Studium für Strategy, Management and Marketing absolviert, erhielt die Auszeichnung als sechster Sportler seit 2013. Der Olympiasieger setzte sich bei einer von der Deutschen Bank und der Deutschen Sporthilfe initiierten Online-Abstimmung durch.

Eine Jury aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien hatte zuvor fünf Athleten aus knapp 90 Bewerbungen ausgewählt: Röhler, Malte Jakschik (Rudern), Clara Klug (Para Biathlon), Anna Schaffelhuber (Para Ski alpin) und Richard Schmidt (Fechten). An der Wahl hatten sich in den vergangenen Wochen rund 8000 Sportbegeisterte beteiligt.

"Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und die entgegengebrachte Wertschätzung", sagte Röhler am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wettkämpfe zu gewinnen, hat man selbst in der Hand, eine Wahl durch das Publikum und die Jury-Auswahl nicht", meinte der Thüringer. Umso höher sei die Auszeichnung in einem Gebiet einzuschätzen, "das weit weg vom Sport und doch so eng mit ihm verzahnt" ist.

"Thomas Röhler ist erneut ein herausragendes Beispiel, wie studierende Spitzenathleten die hohe Doppelbelastung meistern können und dafür jede Förderung verdienen", sagte Michael Ilgner, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe.

Mit der Auszeichnung werden die besonderen Leistungen studierender Spitzensportler gewürdigt. Für den Sieger verdoppelt die Deutsche Bank das laufende Sport-Stipendium für anderthalb Jahre auf 800 Euro pro Monat. Die weiteren vier Finalisten erhalten für den gleichen Zeitraum eine Zusatzförderung von 200 Euro monatlich. Die Deutsche Bank ist seit 2001 Partner der Sporthilfe und seit 2008 einer der fünf "Nationalen Förderer".