Landessportbund verlängert Vertrag mit Vorstand Rawe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der Landessportbund Niedersachsen (LSB) hat seinen Vorstandsvorsitzenden Reinhard Rawe langfristig gebunden. Der 59-Jährige wurde vom Präsidium bis 2026 in das Amt berufen, teilte der Verband am Samstag mit. Für den Einstieg in die digitale Verwaltungsstruktur und die Durchsetzung einer höheren Sportförderung verfüge Rawe über den notwendigen Sachverstand und den Umsetzungswillen, hieß es zur Begründung. Beides sind nach LSB-Angaben zentrale Herausforderungen. Rawe ist seit 1983 in unterschiedlichen Funktionen beim Sportbund beschäftigt, der Dachverband von 60 Landesfachverbänden und etwa 9500 Sportvereinen ist. Im LSB sind rund 2,65 Millionen Mitglieder organisiert.