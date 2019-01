SPD: Hamburg steckt 610 Millionen Euro in Sportstätten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg werden nach Angaben der SPD-Bürgerschaftsfraktion von 2011 bis 2020 mehr als 610 Millionen Euro in Sportstätten und Sportanlagen gesteckt. Insgesamt wurden und werden in dem Zeitraum 1269 Sanierungs- und Neumaßnahmen fertiggestellt. Die Zahlen wurden laut SPD-Bürgerschaftsfraktion vom Dienstag durch eine Reihe von schriftlichen kleinen Anfragen zusammengetragen.

Demnach werden von 2011 bis 2020 etwa 540 Millionen Euro für öffentliche Sportanlagen ausgegeben, 70 Millionen Euro fließen in vereinseigene Anlagen. "Von den umfangreichen Investitionen in städtische Sportanlagen und Vereinssportstätten profitieren alle Hamburgerinnen und Hamburger - insbesondere die nahezu 600 000 Vereinssportlerinnen und Vereinssportler", wurde Juliane Timmermann, sportpolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaft, zitiert.

Kritik gab es von der FDP. Zur Wahrheit gehöre auch, "dass der Senat dennoch das 2011 mit der Dekadenstrategie ausgerufene Ziel verfehlen wird, den Sanierungsstau bis 2020 in allen Sportstätten zu beseitigen", sagte Daniel Oetzel, sportpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Er forderte spätestens ab 2020 "eine Dekadenstrategie 2.0", um bestehende Probleme anzupacken.

Nach dem Scheitern einer Olympia-Bewerbung an einem Bürgerreferendum im November 2015 konzentriert sich die Stadt auf andere Sportprojekte. "Wir investieren hier in den Sport, so dass jeder was davon hat", hatte Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) vor kurzem im "Sportgespräch" des Deutschlandfunks betont.

Das Internationale Olympischen Komitee (IOC) zeichnete im September 2018 Hamburg für seine Bemühungen mit dem Titel "Global Active City" aus. Laut Grote wird unter anderem die Infrastruktur für den Sport ausgebaut und der Sport in der Stadtplanung stärker berücksichtigt.