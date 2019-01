Innensenator Grote: Statt Olympia mehr Sport für alle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Innensenator Andy Grote hat erneut allen Gedankenspielen über eine neuerliche Bewerbung der Hansestadt um Olympische Spiele eine Absage erteilt. "Erst einmal steht das nicht mehr an, das Referendum war eine demokratische Entscheidung, die man akzeptieren muss", sagte der SPD-Politiker im "Sportgespräch" des Deutschlandfunks.

Im November 2015 war eine mögliche Kandidatur der norddeutschen Metropole für die Spiele 2024 an einem Bürgerreferendum gescheitert. Die nächsten Olympischen Spiele für die Sommer-Sportarten sind in Tokio 2020, Paris 2024 und Los Angeles 2028.

Statt an einer Olympia-Bewerbung arbeitet die Stadt an anderen Sport-Projekten. Davon sollen alle Bürgerinnen und Bürger profitieren. "Wir investieren hier in den Sport, so dass jeder was davon hat. Und ich glaube, dass wir darüber auch die Akzeptanz für den Sport insgesamt und irgendwann auch wieder für Sportveranstaltungen kriegen", meinte der Sportsenator.

Das Internationale Olympischen Komitee (IOC) zeichnete im vergangenen September Hamburg für seine Bemühungen mit dem Titel "Global Active City" aus. Laut Grote wird unter anderem die Infrastruktur für den Sport mehr und mehr ausgebaut und der Sport in der Stadtplanung stärker berücksichtigt. So schaffe Hamburg pro Jahr 50 bis 60 neue Hallenfelder, 90 Millionen Euro würden in den kommenden beiden Jahren allein in den Schulsporthallenbau investiert, meinte der 50-Jährige.

Daneben finden in der Stadt jedes Jahr regelmäßig mehrere große Sportveranstaltungen wie die World Triathlon Series über die kurzen Distanzen, der Ironman, die Cyclassics der Radprofis, der Hamburg-Marathon, das deutsche Spring- und Dressur-Derby sowie das deutsche Galopp-Derby statt. Am kommenden Freitag finden die Halbfinal-Spiele der Handball-WM der Männer in Hamburg statt, im Sommer ist die Hansestadt Schauplatz der Beachvolleyball-WM.

"Wir merken schon, dass man in Sportfragen wieder nach Hamburg guckt", sagte Grote. Er betonte, man brauche den Spitzensport "als Vorbild und als Zugpferd".