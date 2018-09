Landessportbund-Präsident Müller einstimmig wiedergewählt

23. September 2018 10:47 Sportpolitik - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rolf Müller ist auf dem Sportbundtag des Landessportbundes Hessen einstimmt im Präsidentenamt bestätigt worden. Der 70-jährige Gelnhäuser und ehemalige Staatssekretär steht seit 1997 an der Spitze des lsb h, wie der Dachverband am Samstag mitteilte. Wiedergewählt wurden in Frankfurt auch die Vizepräsidenten Lutz Arndt (Leistungssport/Frankfurt), Ralf-Rainer Klatt (Sportentwicklung/Griesheim), Susanne Lapp (Kommunikation und Marketing/Frankfurt), Helmut Meister (Finanzmanagement/Schlüchtern) sowie Heinz Zielinski (Schule, Bildung und Personalentwicklung/Linden).

Neu im Präsidium ist Frank Weller (Hohenahr), der als Vizepräsident für die Bereiche Vereinsmanagement und Sportinfrastruktur verantwortlich sein wird. Der 59 Jahre alte Rechtsanwalt hatte sich in einer Kampfabstimmung gegen den langjährigen Amtsinhaber Rolf Hocke (Wabern) durchgesetzt. Hocke wurde von den Delegierten im Anschluss zum Ehrenmitglied des Präsidiums ernannt.

"Der Wandel und die damit einhergehende Schnelllebigkeit überfordern viele Menschen. Der Sport setzt dem Orientierung und Werte entgegen", sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier in Anlehnung an das Motto des Sportbundtages "Landessportbund Hessen - verlässlich in Zeiten des Wandels". Bouffier: "Deshalb braucht unsere Gesellschaft einen engagierten, starken und auch fordernden Sport."