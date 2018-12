LSB-Präsident Silbersack jetzt Vizepräsident des DOSB

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/sa) - Andreas Silbersack aus Halle an der Saale ist am Samstag auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes in Düsseldorf zum DOSB-Vizepräsidenten für Breitensport und Sportentwicklung gewählt worden. Der Präsident des Landessportbunds Sachsen-Anhalt folgt auf den Rheinländer Walter Schneeloch, der sein Amt nach zwölf Jahren abgibt. Der 51 Jahre alte Silbersack tritt im kommenden Jahr für die CDU und die FDP als Oberbürgermeister-Kandidat in Halle an.