Innenminister Seehofer unterstützt NRW-Olympia-Initiative

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) begrüßt die nordrhein-westfälische Initiative für die Olympischen Spiele 2032. Deutschland würde eine Bewerbung "gut zu Gesicht stehen". Der für den Sport zuständige Minister sprach sich auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbunds am Samstag in Düsseldorf für ein "umsichtiges und maßvolles Konzept" aus. Er betonte, dass derzeit eine Strategie zur Ausrichtung von Sportgroßveranstaltungen erarbeitet werde, an deren Ende eine Olympia-Bewerbung stehen könnte.