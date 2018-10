Sieben Vereine erhalten kommende Woche Grünes Band in Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Sieben Vereine aus Berlin und Brandenburg werden am 17. Oktober in der deutschen Hauptstadt das "Grüne Band" des Deutschen Olympische Sportbunds für vorbildliche Talentförderung erhalten. Diesen Termin teilte der DOSB am Mittwoch mit. Den jeweils mit 5000 Euro dotierten Nachwuchsförderpreis erhalten: Der Berliner Turn- und Sportclub (Schwimmen), der SV Luftfahrt Ringen, der LTTC Rot-Weiß (Tennis), der Radsportclub Cottbus, der Olympische Sportclub Potsdam Luftschiffhafen e.V. (Kanu-Rennsport), der Sportclub Einheit Luckau (Kegeln) und der SC Banzai Karate.