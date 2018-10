Medien-Info: Berliner Proficlubs für neue Olympia-Bewerbung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die sechs größten Berliner Proficlubs haben sich für eine erneute Olympia-Bewerbung Berlins ausgesprochen. "Gerade angesichts aktueller Debatten um Korruption, Gigantismus und Doping kann Berlin ein Gegenmodell entwickeln. Dafür, wie Großveranstaltungen in einer modernen demokratischen Metropole aussehen sollten. Am Ende dieses Weges könnte eine erneute Olympia-Bewerbung Berlins stehen", schrieb Sprecher Kaweh Niroomand in einem Gastbeitrag im "Tagesspiegel" (Sonntag). Zuletzt war die Hauptstadt 2015 mit einer Bewerbung an Hamburg gescheitert.

Niroomand ist der Geschäftsführer des Berliner Volleyball-Bundesligisten BR Volleys und vertritt als Sprecher auch die Fußballvereine Hertha BSC und 1. FC Union, sowie die Basketballer von ALBA Berlin, die Eisbären aus der Deutschen Eishockey-Liga und den Handball-Bundesligisten Füchse Berlin.