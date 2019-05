Jubiläumstour bei Schulsportwettbewerb "Jugend trainiert"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mit einer Tour durch Deutschland wollen die Organisatoren von "Jugend trainiert" das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen der Schulsportwettbewerbs feiern. In 50 Orten sollen bis Juli 2020 Aktionen angeboten werden, die Eröffnungsfeier findet am 23. September im Berliner Olympiastadion statt. Der Wettbewerb solle so weiterentwickelt werden, "um ihn auch in den nächsten 50 Jahren attraktiv zu gestalten", sagte Thomas Härtel, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Schulsportstiftung, am Mittwoch in Berlin.

Nach Angaben der Organisatoren haben seit der Gründung 1969 30 Millionen Schülerinnen und Schüler an den Wettbewerben teilgenommen. Im vergangenen Jahr seien es 800 000 in 26 olympischen und paralympischen Sportarten gewesen. "Das Berliner Olympiastadion ist ein Teil meines Lebens, hier habe ich meinen ersten WM-Titel gewonnen", sagte Diskus-Olympiasieger Robert Harting, der zum ersten Mal mit "Jugend trainiert" als Sportler in die Arena kam. "Heute wirkt es freundlich. Damals war das Olympiastadion für mich ein großes dunkles Loch. Ich hatte Gänsehaut."