Senat gibt grünes Licht für neuen Stadtteil Oberbillwerder

Hamburg (dpa/lno) - Nach jahrelangen Planungen hat der Senat am Dienstag grünes Licht für den 105. Hamburger Stadtteil Oberbillwerder gegeben. Mit dem Beschluss des Masterplans könne nun auf bezirklicher Ebene mit der Konkretisierung der Bauplanung begonnen werden, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung. Der Masterplan, der in dem 124 Hektar umfassenden Gebiet westlich von Bergedorf und nördlich der S-Bahnstation Allermöhe den Bau von 7000 neuen Wohnungen für 15 000 Menschen vorsieht, werde dann "Stück für Stück in die Realität umgesetzt". Die ersten Häuser sollen Mitte der 2020er Jahre stehen.

Vorgesehen sei eine Bebauung mit Geschosswohnungen, Stadt- und Einzelhäusern in einem grünen und teils vom Wasser bestimmten Umfeld, sagte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfedt (SPD). Auch 5000 Arbeitsplätze sollen entstehen. Zudem würden dort innovative Verkehrs- und Energiekonzepte umgesetzt. Die Verabschiedung des Masterplans sei deshalb ein "ganz bedeutender Schritt für Hamburgs Stadtentwicklung".