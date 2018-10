Senat beschließt Rückkauf des Fernwärmenetzes

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach langer Kontroverse hat der rot-grüne Hamburger Senat am Dienstag den Rückkauf des Fernwärmenetzes beschlossen. Demnach soll die Ende November auslaufende Kaufoption fristgerecht genutzt und der mit Mehrheitseigner Vattenfall für das gesamte Unternehmen vereinbarte Mindestkaufpreis von 950 Millionen Euro gezahlt werden. Die Bürgerschaft muss dem Rückkauf noch zustimmen, um dem 2013 in einem Volksentscheid geäußerten Bürgerwillen zu entsprechen. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will sich am Mittwoch vor den Abgeordneten in einer Regierungserklärung zu den Plänen äußern. Hamburg hält bereits 25,1 Prozent am Fernwärme-Unternehmen.