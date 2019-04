Senat beschließt regelmäßige Prüfungen der Kitas

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die rund 1100 Hamburger Kitas sollen regelmäßig auf ihre Qualität hin überprüft werden. Ein entsprechendes anlassunabhängiges Prüfverfahren hat der rot-grüne Senat am Dienstag beschlossen, wie Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) mitteilte. Eine neue Dienstelle in der Sozialbehörde werde etwa 200 Prüfungen pro Jahr übernehmen, so dass jede Kita in einem fünfjährigen Turnus erfasst werde. "Wer sein Kind in Hamburg in eine Kita gibt, kann sicher sein: Es wird dort gut betreut", sagte Leonhard. Das gemeinsam mit den Kita-Verbänden entwickelte Prüfverfahren sei aber nicht nur ein Mittel, die Einhaltung der Standards sicherzustellen. "Wir sehen darin auch ein wichtiges und nach vorne gerichtetes Instrument zur Qualitätsweiterentwicklung."