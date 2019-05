Schulsenator plant 39 neue Schulen für Hamburg bis 2030

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Um der wachsenden Schülerzahl gerecht werden zu können, will Hamburg in den kommenden elf Jahren 39 neue Schulen bauen. "Darunter sind 19 Grundschulen und 20 weiterführende Schulen", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag. Das sei eine "Gründungswelle, die wir so seit den 60er Jahren hier nicht mehr hatten". Es würden nicht alle 39 Schulen auf einmal gebaut. "Wir beginnen mit den Grundschulen und werden dann in den 20er Jahren die weiterführenden Schulen mit entwickeln. Außerdem soll etwa ein Drittel der bestehenden staatlichen Schulen ausgebaut - also um Parallelklassen erweitert - werden. "Wir gehen davon aus, dass etwa über 100 Schulen betroffen sein werden."

Für den Ausbau der Schulen will die Stadt deutlich mehr als vier Milliarden Euro in die Hand nehmen. Der Entwurf des Schulentwicklungsplans für allgemeinbildende Schule soll nun gemeinsam unter anderem mit Lehrern, Eltern und Schülern beraten werden. Den Planungen zufolge soll er vor den Herbstferien von der Bürgerschaft verabschiedet werden. Bis zum Jahr 2030 erwartet Hamburg mehr als 40 000 zusätzliche Schüler. Das sind etwa 25 Prozent mehr als heute.