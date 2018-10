Psychiatrie: Fesselungen nur noch mit Richterbeschluss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Eine längere Fesselung von Psychiatrie-Patienten soll in Hamburg künftig nur mit richterlicher Erlaubnis möglich sein. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den der Senat am Dienstag beschlossen hat. Hamburg reagiere damit auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juli, erklärte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD). Wenn eine Fixierung absehbar länger als eine halbe Stunde dauere, müsse das Krankenhauspersonal vom 1. Januar 2019 an einen richterlichen Eildienst informieren. Der Richter müsse dann in die Klinik fahren und vor Ort entscheiden, ob die Fixierung an Armen, Beinen, Bauch und manchmal auch an Brust und Stirn gerechtfertigt ist. Die Bürgerschaft muss dem Gesetz noch zustimmen.