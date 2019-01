Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mit der Ansiedlung wissenschaftlicher Institute, Einrichtungen und Unternehmen sowie dem Bau neuer Wohnungen soll am Hamburger Volkspark die "Science City Bahrenfeld" entstehen. Das sieht ein städtebaulicher Entwicklungsplan vor, den Senat, Bezirk, Universität und das dort ansässige Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY am Dienstag vorstellten. "Zusammen mit der Universität und dem DESY wollen wir in den nächsten Jahren einen ganzen Stadtteil der Wissenschaft widmen", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Auf 125 Hektar Fläche könnten das DESY ausgebaut und die Uni-Fachbereiche Physik, Chemie und Teile der Biologie an den Forschungscampus Bahrenfeld verlegt werden. Mit 2500 neuen Wohnungen und Erholungsräumen solle ein attraktives Umfeld für Studierende, Wissenschaftler und Kreative geschaffen werden, sagte Tschentscher. Die "Zukunftsvision 2040" sei eine "sehr, sehr großartige Perspektive für den Wissenschaftsstandort Hamburg".