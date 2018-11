Hamburger Senatorin Fegebank hat Zwillingsmädchen bekommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Senatorin und zweite Bürgermeisterin, Katharina Fegebank (Grüne), ist Mutter von zwei Mädchen geworden. "Am Freitag haben unsere Töchter Ava Felizia und Carla Valentina das Licht der Welt erblickt", teilte die 41-Jährige am Montag in einem Facebook-Post mit. "Unsere Herzen sind voller Liebe, Dankbarkeit und Glück."

Fegebank ist Spitzenkandidatin der Grünen für die Bürgerschaftswahl 2020 und hatte angekündigt, voraussichtlich im Frühjahr ihre Amtsgeschäfte wieder aufzunehmen. Sie hatte sich Anfang November vorübergehend zurückgezogen. "Wir haben alles gut überstanden - und alle zwanzig Finger und Zehen nachgezählt", schreibt Fegebank auf Facebook. "Unsere Mädels sind fantastisch!"