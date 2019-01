Bürgermeinung zur Hamburger Verwaltung gefragt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mit einer umfassenden Befragung will die Stadt Hamburg in Erfahrung bringen, wie zufrieden die Bürger mit der Verwaltung sind. Dazu liegen von Montag an bis zum 1. März in den 19 Kundenzentren Fragebögen aus, auf denen Besucher ihre Erfahrungen im persönlichen Umgang mit den Behördenmitarbeiter, der telefonischen Beratung oder dem Online-Angebot sowie ihr Nutzungsverhalten anhand von 38 Fragen darstellen und anonym bewerten können. Die Frage "Wo können wir noch besser werden als Verwaltung?" stehe im Mittelpunkt, sagte Finanz- und Bezirkssenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag.

Neben den klassischen sechsseitigen Fragebögen stehen den Besuchern in sieben Kundenzentren auch Tablets zur Verfügung, mit denen sie sich digital an der Umfrage beteiligen können - dann auch in türkischer und englischer Sprache. Man habe sich bewusst gegen ein Online-Verfahren im Internet und für eine Befragung in den Kundenzentren entschieden, weil dort "der direkte Bezug zur Dienstleistung" gegeben sei, sagte Dressel.

Der Senator hofft, dass sich ein möglichst großer Teil der in dem Monat erwarteten rund 80 000 Kundenzentrumbesucher an der Umfrage beteiligt. "Nur so können wir unsere Leistungen bedarfsgerecht und bürgernah weiterentwickeln." Ab März werden die Fragebögen dann vom Statistikamt Nord ausgewertet. Das Ergebnis soll im Sommer veröffentlicht werden.