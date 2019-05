Senat macht weg frei für Special Olympics in Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der Berliner Senat hat den Weg frei gemacht für die Austragung der Special Olympics 2023 in der Hauptstadt. Er beschloss am Dienstag ein Eckpunktepapier, mit dem nunmehr die Finanzierung der weltgrößten Veranstaltung für Sportler mit geistiger Behinderung abgesichert ist. Wie Sportsenator Andreas Geisel (SPD) mitteilte, stellt Berlin den Veranstaltern für die Organisation 35,73 Millionen Euro zur Verfügung. Dieselbe Summe kommt noch einmal vom Bund. Zusätzlich legt Berlin ein Landesprogramm in Höhe von 4,2 Millionen Euro auf, um Sportstätten barrierefrei zu machen und ein großes Rahmenprogramm zu finanzieren.