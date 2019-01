Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der Berliner Mauerweg wird erneuert. Innerhalb der kommenden Jahre soll der gut 160 Kilometer lange Wanderweg entlang der früheren Grenze um den Westteil Berlins so ausgebaut werden, dass er durchgehend auch für Fahrrad- und Rollstuhlfahrer nutzbar ist. Zudem ist eine Verbesserung des Informationssystems entlang der historischen Route geplant, wie Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) nach einem entsprechenden Senatsbeschluss am Dienstag mitteilte. Die Kosten bezifferte sie auf 12,4 Millionen Euro. Erste Planungsmaßnahmen sollen demnach in diesem Jahr beginnen. Für die gesamte Erneuerung sind um die fünf Jahre veranschlagt.