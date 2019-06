Trump weist Vergewaltigungsvorwurf zurück: "Nicht mein Typ"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat erneut Vorwürfe der Autorin E. Jean Carroll zurückgewiesen, er habe sie vor 23 Jahren in der Umkleidekabine eines Kaufhauses vergewaltigt. "Nummer eins: Sie ist nicht mein Typ", sagte Trump in einem Interview der US-Tageszeitung "The Hill". "Nummer zwei: Es ist nie passiert. Es ist nie passiert, okay?" Die Zeitung veröffentlichte Trumps Aussage schriftlich auf ihrer Website. Carroll hatte die Anschuldigung im "New York Magazine" erhoben und später detaillierter vorgebracht.