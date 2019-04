Pelosi: Vorsicht bei Ruf nach Amtsenthebungsverfahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Washington (dpa) - Die ranghöchste Politikerin der demokratischen Partei in den USA, Nancy Pelosi, hat zur Vorsicht beim Ruf nach einem Amtsenthebungsverfahren für Präsident Donald Trump aufgerufen. "So weit sind wir noch nicht", sagte sie in Washington. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten sei eine der schwierigsten Entscheidungen in der US-Politik. Nach der Veröffentlichung des Abschlussberichtes von Russland-Sonderermittler Robert Mueller waren vermehrt Rufe in der Partei der Demokraten nach einem Verfahren gegen Trump laut geworden.