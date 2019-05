Mexiko droht Gegenmaßnahmen gegen Trumps Strafzölle an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mexiko-Stadt (dpa) - Nach der Ankündigung von Zöllen auf sämtliche Einfuhren von Mexiko in die USA hat die mexikanische Regierung mit Gegenmaßnahmen gedroht. Die geplanten Zölle seien "desaströs", sagte der Staatssekretär im mexikanischen Außenministerium, Jesús Seade. "Wenn sie das wirklich machen, sollten wir meiner Meinung nach energisch reagieren." US-Präsident Donald Trump hatte Strafzölle in Höhe von fünf Prozent auf alle Importe aus Mexiko ankündigt, weil das Nachbarland nicht genug gegen die illegale Migration von Mittelamerika in die Vereinigten Staaten unternehme.