Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den verstorbenen früheren US-Präsidenten George H. W. Bush als Garanten des transatlantischen Verhältnisses gewürdigt. "Wir Deutschen haben in seiner Präsidentschaft die Kraft und Verlässlichkeit der deutsch-amerikanischen Freundschaft erlebt", schrieb Merkel in einem Kondolenzschreiben an US-Präsident Donald Trump. Deutschland habe Bush besonders viel zu verdanken, hob Merkel hervor und nannte Bush einen "wahren Freund" des deutschen Volkes."