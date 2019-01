Direkt aus dem dpa-Newskanal

Caracas (dpa) - Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hat vor einer militärischen Intervention in dem südamerikanischen Land gewarnt. "Lassen wir kein Vietnam in Lateinamerika zu", sagte er in einer "an das amerikanische Volk" gerichteten Videobotschaft, die am Mittwoch auf Facebook veröffentlicht wurde. "Es ist eine Kampagne vorbereitet worden, um einen von der Regierung Donald Trumps vorbereiteten, finanzierten und aktiv unterstützten Staatsstreich in Venezuela zu rechtfertigen", ergänzte Maduro. Er bat auch die US-Bevölkerung um Unterstützung gegen eine Einmischung des US-Präsidenten.