Schäfer-Gümbel holt Rechtsexpertin Hofmann in sein Kabinett

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die stellvertretende Vorsitzende und Rechtsexpertin der SPD-Fraktion im hessischen Landtag, Heike Hofmann, soll im Falle eines SPD-Wahlsiegs Ministerin für Justiz und Gleichstellung werden. Hessens SPD-Chef und Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel stellte die 45 Jahre alte Juristin am Freitag in Wiesbaden vor. Hofmann kündigte an, die Justiz personell stärken zu wollen, um die Überlastung der Gerichte und Staatsanwaltschaften zu beenden. Zudem möchte sie den Opferschutz verbessern. Es sei nur konsequent, Justiz und Gleichstellung in eine Hand zu geben, da Gesetze den Weg zur wirklichen Gleichstellung von Frauen und Männern weisen würden, sagte sie.

Am kommenden Montag will Schäfer-Gümbel den Frankfurter Sparkassen-Chef Robert Restani als Beauftragten für den Finanzplatz Frankfurt vorstellen. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Der 61-Jährige ist demnach nach eigener Aussage kein SPD-Mitglied, aber ein Anhänger sozialliberaler Politik. Er wolle den Finanzplatz Frankfurt voranbringen, sagte Restani dem Magazin. Die Landtagswahl in Hessen ist am 28. Oktober. Derzeit regiert eine Koalition von CDU und Grünen.