Regierungschef Bouffier berichtet über Kabinettsklausur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) berichten heute in Wiesbaden über die Ergebnisse der ersten Kabinettsklausur in der neuen Legislaturperiode. Der schwarz-grünen Regierungsmannschaft gehören drei neue Minister an. Für die Grünen sitzen Wissenschaftsministerin Angela Dorn und Sozialminister Kai Klose nun erstmals am Kabinettstisch. Dazu kommt die parteilose Digitalministerin Kristina Sinemus. Die erste Kabinettsklausur seit der Vereidigung der insgesamt elf Ressortchefs Mitte Januar fand in Marburg statt.